В НАПК сообщили, что восстановили доступ к декларациям благодаря решению президента и правительства.

Национальное агентство по предотвращению коррупции восстановило доступ к единому реестру электронных деклараций после соответствующего распоряжения Кабмина.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК. Реестр доступен по ссылке.

В НАПК сообщили, что восстановили доступ к декларациям благодаря решению президента и правительства. Решение правительства также позволит НАПК проводить специальные проверки и разблокирует назначение руководителей органов власти и местного самоуправления.

«Это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине. Это важный сигнал от президента и правительства, несмотря на попытки Конституционного Суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины», - прокомментировал глава НАПК Александр Новиков.

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Cкандальное решение КСУ о декларациях: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения Нацагентство по предотвращению коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Сегодня, 29 октября, на заседании СНБО президент Владимир Зеленский поручил безотлагательно зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, в котором предусматривается восстановление добропорядочности судопроизводства в Конституционном суде.

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Автор: Денис Прядко