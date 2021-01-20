Конкурс по избранию главы САП стартует 25 января.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова анонсировала конкурс по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

О том, что конкурс стартует 25 января, она сообщила на своей странице в Facebook.

"25 января 2021 года стартует конкурс по избранию главы САП!! Комиссия по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре приняла такое решение на сегодняшнем заседании», - написала генпрокурор.

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Она подчеркнула, что объявление будет опубликовано на сайте Офиса генпрокурора в течение трех ближайших дней вместе с нормативными актами, регулирующими деятельность Комиссии и проведение конкурса.

"Уже с понедельника начнется процесс отбора руководителя одного из ключевых институтов. Ждем профессиональных, принципиальных и решительных кандидатов, которые готовы в честной борьбе доказать, что достойны возглавлять САП и показать тот результат, которого заждалось общество от антикоррупционных органов», - отметила генпрокурор.

Смена руководства САП: что происходит

21 августа генпрокурор Ирина Венедиктова подписала приказ об увольнении Назара Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП.

17 сентября Верховная Рада определила своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП, которые, в частности, будут подбирать кандидатов на должность руководителя антикоррупционной прокуратуры. Это Елена Бусол, Андрей Гуджал, Алексей Дрозд, Екатерина Коваль, Богдан Романюк, Вячеслав Навроцкий и Евгений Соболь.

Докладчик в Европарламенте по вопросам Украины Михаэль Галлер и вице-председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель выразили обеспокоенность относительно решения ВР. "Правительство Украины поспешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и честности для отбора руководителя САП. Это так не пройдет. Правительство Украины ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и следующий транш помощи", - написала в Twitter фон Крамон -Таубадель.

Посольство США в Украине заявило, что Европейский Союз и США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. "Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", - отметили в посольстве.

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Автор: Денис Прядко