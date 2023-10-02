Глава МИД Кулеба призвал своих коллег активизировать работу над юридической основой, которая позволит передавать арестованные российские активы Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что конфискация и передача Украине замороженных активов Российской Федерации снимет бремя как с Европейского Союза, так и Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем по итогам неформального заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Киеве.

"Сегодня я отметил коллегам необходимость активизировать работу над формулировкой юридической основы, которая позволит передавать арестованные российские активы Украине. Мы знаем, что есть ряд правовых вопросов, которые требуют решения, но нет таких правовых вопросов, которые не могут быть решены, когда есть понимание юристами, что для этого существует политическая воля и в пределах верховенства права такие решения могут быть найдены", - подчеркнул Кулеба.

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По его словам, создание такого механизма и передача Украине российских активов облегчит всем жизнь.

"И Украине, которая получит дополнительный ресурс. И Европейскому Союзу, который наконец найдет четкое правовое решение, что делать с этими замороженными деньгами. И облегчит финансовое бремя, которое несет европейская сторона. Потому что все соглашаются, что Россия должна заплатить. Все сегодня за столом говорили о том, что Россия должна заплатить. Вам просто нужно найти этот инструмент. И время для этого настало", - отметил глава МИД.

"И России это тоже облегчит жизнь, поскольку она избавится от лишнего бремени в виде своих замороженных денег", - добавил Кулеба.

Передача российские активов Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в сентябре чиновники Европейского союза должны были начать встречаться со странами-членами для обсуждения плана о том, как использовать доходы от более чем 200 миллиардов евро замороженных активов российского Центробанка, с целью направить их для восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что ЕС не мог договориться с Европейским Центральным банком по поводу планов использования прибыли от замороженных активов российского Центробанка для помощи в восстановлении Украины. Тогда ЕЦБ предупреждал, что действия против санкционных активов могут угрожать финансовой стабильности еврозоны и ликвидности единой валюты.

На днях СМИ сообщили о планы Минюста США передать Украине конфискованные российские активы на $1 миллиард.

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