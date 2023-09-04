Деньги пойдут на благо украинского народа.

Минюст США хочет передать миллиард долларов замороженных активов России Киеву. Об этом сообщает издание CBS.

Как сообщается, начиная с февраля 2022 года, с момента полномасштабного вторжения в Украину, американские власти либо конфисковали, либо оказали помощь в изъятии российских активов на сумму свыше 1 миллиарда долларов по всему миру.

"Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа", - рассказала изданию первый заместитель министра юстиции - генерального прокурора США Лиза Монако.

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Замороженные активы РФ - что известно

США рассматривают возможность использования замороженных активов РФ для восстановления украинской инфраструктуры, разрушенной во время войны.

Тем временем Бельгия уже передала Украине 92 миллиона евро, полученные из налоговых поступлений от замороженных российских активов, а Италия заморозила активы российских олигархов на сумму около 2 миллиардов евро. Также известно, что сейчас заблокированы 207 миллиардов евро активов резервов Центрального Банка России и других учреждений в Брюсселе, Люксембурге, некоторых инвестиционных банках Германии или Франции. Тем временем еврочиновники пытаются понять, возможно ли вообще забрать всю прибыль от этих активов законным путем в союзный бюджет для дальнейшей передачи средств в Украину.

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