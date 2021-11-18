По состоянию на 1 октября в Украине проживали 41,320 млн человек.

За январь-сентябрь этого года население Украины сократилось еще на 268,5 тыс. лиц – по состоянию на 1 октября в стране проживали 41,320 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Количество умерших за указанный период достигло 487,9 тыс. человек, хотя в январе-сентябре 2020 года этот показатель был ниже – 426,7 тыс. людей.

При этом родилось 205,4 тыс. детей, что на 15 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Госстате отметили, что количество умерших существенно преобладает над количеством родившихся: на 100 умерших приходится 42 рожденных.

Также в январе-сентябре в Украину прибыли 354,8 тыс. человек – на 42 тыс. больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Страну при этом покинули 340,9 тыс. человек – на 35 тыс. больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Данные по численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированных ОРДЛО, Крыма и Севастополя. Данные по миграционному движению населения сформированы без учета Крыма, Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Перепись населения в Украине:

Последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году, согласно которой в нашем государстве проживало 48 млн 457 тыс. человек.

Кабинет министров в 2019 году организовал электронную перепись населения, по результатам которой по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине было 37 млн 289 тысяч 300 человек (эта цифра не включает население Крыма и оккупированных территорий Донбасса).

20 сентября 2021 года в Министерстве цифровой трансформации раскрыли детали подготовки к официальной переписи населения в 2023 году.

Автор: Екатерина Жирий