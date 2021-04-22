Комитет по иностранным делам Сената США 21 апреля поддержал законопроект относительно "партнерства безопасности с Украиной", который предусматривает увеличение объема американской военной помощи для Украины.
Об этом сообщила Посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.
"Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивания военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму”, - написала она.
Законопроект получил двухпартийную поддержку американских законодателей: увеличивает ежегодную американскую военную помощь Украине до $300 млн, включительно с летальным оружием.
Соавторами законопроекта, внесенного в Сенат 17 марта, стали сенаторы от обеих ведущих партий США – Джим Риш, Боб Менендес, Роб Портман, Джин Шахин, Крис Мерфи и Джим Баррассо.
"Теперь ожидаем скорейшего принятия законопроекта Конгрессом США", - добавила Маркарова.
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