МОН предлагает украинским вузам изменить график обучения

Предлагается использовать субботы осенью 2026 года и весной 2027 года с возможным продлением учебного процесса летом.

Украинским высшим учебным заведениям предлагается рассмотреть возможность уплотнения графика учебного процесса, используя субботы осенью и весной с возможным продлением учебного процесса летом. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки Украины руководителям высших учебных заведений, текст которого публикует портал "Освіта.ua".

Так, в письме № 1/17933-26 от 20 августа "Об организации образовательного процесса в высших учебных заведениях в осенне-зимний период 2026/2027 годов" отмечается, что опыт предыдущих лет "доказал, что обеспечение качественного образовательного процесса в условиях системных угроз энергетической инфраструктуре возможно лишь при условии гибкости, технологичности и алгоритмизации всех процессов".

Что предлагается сделать

Поэтому с целью надлежащей подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/2027 учебного года, минимизации образовательных потерь и обеспечения безопасности участников образовательного процесса МОН предлагает высшим учебным заведениям, в частности:

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рассмотреть возможность уплотнения графика образовательного процесса, используя субботние дни осенью 2026 и весной 2027 года с возможным продлением образовательного процесса летом 2027 года (кроме студентов выпускных курсов);

при необходимости проводить учебные занятия, практическую подготовку, контрольные мероприятия, выполнение индивидуальных заданий в дистанционном формате, а в традиционном (очном) формате – те формы образовательного процесса, виды учебных занятий или отдельные образовательные компоненты, которые не могут эффективно и качественно проводиться дистанционно;

максимально оцифровывать учебный контент с обеспечением возможности асинхронного обучения (доступ к загруженным лекциям, лабораторным практикумам, автономным средствам самоконтроля);

осуществить зонирование материально-технической базы: в случае критического дефицита энергоресурсов сконцентрировать образовательный процесс, работу служб и проживание учащихся (в частности, сирот, лиц с временно оккупированных территорий и т. п.) в наиболее защищенных и энергоэффективных зданиях, обеспечив надлежащие условия пребывания и временную консервацию неиспользуемых площадей;

продолжить модернизацию фонда защитных сооружений гражданской защиты, превращая их в полноценные укрытия двойного назначения с возможностью непрерывного проведения отдельных видов занятий (при наличии надлежащей вентиляции, автономного освещения, связи и отопления).

Генераторы и оповещение

МОН рекомендует приложить усилия для привлечения альтернативных источников энергии и независимых источников питания, обеспечения соответствующим оборудованием (резервные генераторы, запасы топлива к ним, электрогенераторы, газотурбинные и газопоршневые установки, запасы угля и дров для печного отопления и т. п.), стабильного функционирования коммунальных сетей (отопление, освещение, водоотвод/водоснабжение и т. п.).

"Важно обеспечить надлежащее функционирование локальных систем оповещения о поступлении сигнала "Воздушная тревога" или других соответствующих сигналов оповещения в учебных корпусах и общежитиях учебных заведений", – подчеркивается в письме.

Повышение стипендий для студентов – что известно

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября стипендии для студентов украинских университетов, колледжей и профтехучилищ увеличиваются вдвое.

В частности, базовые академические стипендии изменяются следующим образом: высшее образование – с 2 тысяч гривен до 4 тыс. грн (повышенная по специальностям – с 2 тыс. 550 до 5 тыс. 100 грн); профессиональное предвузовское образование (колледжи) – с 1 тыс. 510 до 3 тыс. 20 грн (повышенная – с 1 тыс. 930 до 3 тыс. 860 грн); профессиональное образование – с 1 тыс. 250 до 2 тыс. 500 грн.

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