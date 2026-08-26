В российских ракетах к комплексам С-400 нашли деталь из европейской страны

Кроме того, на ракете РМ-48У используются антенны "Комета" с американскими комплектующими.

В баллистических ракетах РМ-48У, которые оккупанты запускают по Украине с комплексов С-400 и С-300ПМ, обнаружили французские лазерные модули 3SP Technologies для гироскопов.

Об этом стало известно на брифинге Владислава Власюка, уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики, сообщает "Милитарный". Отмечается, что в ходе мероприятия был представлен обнаруженный в ракете РМ-48У охлаждающий лазерный модуль производства французской компании 3SP Technologies.

Он используется в волоконно-оптических гироскопах, а также в некоторых типах твердотельных кольцевых лазерных гироскопов.

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В зависимости от используемого типа их функции в инерциальных навигационных системах высокой точности, к которым относятся эти гироскопы, они применяются:

в качестве источника накачки для активного волокна в волоконно-оптических гироскопах интерферометрического типа

для твердотельных и ВБР-лазеров в кольцевых гироскопах.

Кроме того, на ракете РМ-48У используются 12-канальные антенны "Комета" с американскими комплектующими.

Применение против Украины

Первое подтвержденное применение ракет этого типа, оснащенных осколочно-фугасной боевой частью весом около 150–180 кг, произошло в ночь на 20 января, когда после российского удара украинская сторона обнаружила обломки РМ-48У.

Ракеты этого типа фиксировались среди средств поражения, которые российские войска применили во время массированного удара 2 июня. Еще один случай применения РМ-48У произошел 19 июля. Тогда Россия осуществила масштабную ракетно-дроновую атаку на Украину.

Ракета РМ-48У: что известно

Россия разработала эту ракету на основе зенитной ракеты семейства 48Н6 для нанесения ударов по наземным целям и перегрузки противовоздушной обороны противника. В последнее время россияне активизировали применение ракет РМ-48У во время массированных комбинированных обстрелов Украины.

В начале июня Главное управление разведки Минобороны сообщало, что Россия более чем в два раза увеличила темпы производства этих ракет. На 2026 год российское руководство запланировало выпуск более 480 единиц РМ-48У.

Пусковые установки С-400 для ударов по Украине

Как сообщало УНИАН, ранее в ГУР отметили, что общее количество переоборудованных пусковых установок зенитного ракетного комплекса С-400, которые россияне могут использовать для нанесения ударов, составляет до 17 единиц.

Для нанесения ракетных ударов по территории Украины оккупанты активно применяют управляемые ракеты РМ-48У, для запуска которых используют эти пусковые установки.

В разведке отметили наращивание интенсивности применения ракет РМ-48У по объектам на территории Украины, в частности по Киеву. Так, в период с января по июнь противник расходовал около 15 ракет в месяц. В то же время за 20 суток июля враг применил 46 ракет РМ-48У.

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