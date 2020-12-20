Идти другим путем нардепы пока не будут - он слишком дорогой.

Для борьбы с кнопкодавством в сессионном зале Верховной Рады установят дополнительные камеры.

Об этом рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире канала "Украина 24".

Он подтвердил существующие подозрения на неперсональное голосование при утверждении кандидатуры Сергея Шкарлета министром образования и науки.

"Речь идет о том, что, возможно, произошло неперсональное голосование, причем даже не одного народного депутата. Сейчас будут изучать видео", - пояснил председатель Рады.

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Закон об уголовной ответственности за кнопкодавство, по словам Разумкова, не до конца реализует поставленные задачи.

"Поэтому на последнем пленарном заседании я собирал совещание с руководителями депутатских фракций и групп, они обратились с некоторыми предложениями, и мы вышли с общей позицией. Она заключается в следующем: мы поставим дополнительные камеры в зале, уменьшим возможность голосовать с удобных, скажем так, для таких явлений мест, и обратились в профильный комитет написать более жесткий закон, который бы регламентировал последствия неперсонального голосования. С одной стороны, уголовная ответственность, с другой - финансовая. Как показала практика, депутаты тоже переживают за свои зарплаты", - сказал он.

Еще один способ борьбы с кнопкодавством - дорогостоящий, пояснил спикер.

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"Есть вариант, который бы нам позволил уйти от кнопкодавства. Это установить новую систему "Рада", которая работала бы на базе face ID или отпечатка пальца, ладони. Но она очень дорогая, стоит 250-300 млн грн. Сегодня в условиях COVID, если бы мы заложили эти средства в бюджет, так же пришли бы медики, учителя и сказали "как вам не стыдно", - сказал он.

Ранее Разумков поручил до 15 января разработать изменения в законодательство по ужесточению ответственности за неперсональное голосование.

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Автор: Юрий Годован