Фракции обратились к председателю ВР с предложением установить в сессионном зале дополнительные камеры, которые бы фиксировали возможное неперсональное голосование.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поручил до 15 января разработать изменения в законодательство об ужесточении ответственности за неперсональное голосование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в сессионном зале ВР.

Разумков напомнил, что состоялось совещание представителей всех депутатских фракций и групп с участием премьер-министра. "Мы обсуждали ситуацию, которая, возможно, вчера имела место... Это явление называется неперсональное голосование или "кнопкодавство", - сказал он.

Спикер напомнил, что ранее был принят закон об ответственности за неперсональное голосование, что влечет за собой уголовную ответственность. "Но сегодня все коллеги говорят, что она не работает", - отметил председатель ВР.

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Он сообщил о достигнутых на совещании договоренностях. Разумков отметил, что Регламентный комитет ВР при участии Аппарата ВР должны до 15 января "разработать изменения в законодательство, которые бы сделали более жесткой ответственность за неперсональное голосование".

"И в рамках ужесточения уголовной ответственности, и в рамках увеличения штрафов за такие действия", - пояснил Разумков и добавил, что этот законопроект может быть рассмотрен одним из первых в новом году.

Также Регламентный комитет, отметил председатель ВР, должен рассмотреть заявление от двух фракций относительно "ситуации, которая, возможно, имела место во время одного из голосований вчера", и изучить эту ситуацию.

Спикер сообщил, что все фракции обратились к нему с предложением установить в сессионном зале дополнительные камеры, которые бы фиксировали возможное неперсональное голосование. "Там, где их нет, например, в ложах... Я это обеспечу", - пояснил он.

Кроме того, отметил Разумков, в начале работы этого созыва ВР были определены места рассадки депутатов в сессионном зале - какие места отведены для какой фракции. "У нас остался резерв, поскольку, к сожалению, сегодня мы имеем временно оккупированные территории Донбасса и Крыма, и не все наши возможные коллеги могут избираться там... Поэтому у нас остались свободные места, которые были названы "резервными", но они уже стали не резервными, а постоянными для тех или иных народных депутатов. Поэтому мы возвращаемся к тому размещению депутатских фракций и групп, которое было при распределении мест между фракциями и группами в начале нашей работы", - сообщил спикер и добавил, что все остальные места для голосования будут отключены от системы "Рада".

Скандал из-за голосования по Шкарлету

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

За соответствующее постановление проголосовали 226 народных депутатов - минимальное количество, необходимое для определения положительного результата. В частности, Шкарлета поддержали 20 депутатов из фракции "ОПЗЖ", а из "Слуги народа" - 171.

Сегодня, 18 декабря, в заседании Верховной Рады был объявлен перерыв по требованию фракций "Европейская солидарность" и "Голос". Разумков пригласил лидеров фракций и групп к себе на совещание.

Позже народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что фракции "ЕС" и "Голос" настаивают на переголосовании за назначение Шкарлета на должность министра образования и науки.

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"Фактически сфальсифицировано голосование за министра образования и науки Украины. Мне кажется, что есть вещи, которые в принципе недопустимы - назначать министра образования и науки через "кнопкодавство"... Это недопустимо", - заявил он.

Гончаренко отметил, что "мы требуем переголосовать, мы требуем расследования, мы требуем привлечения к ответственности тех, кто это сделал".

Он отметил, что речь идет о голосовании карточкой народного депутата Украины Григория Суркиса от "ОПЗЖ", поскольку "в сессионном зале его никто не видел, на видео его нет, то очевидно, что его не было".

Гончаренко отметил, что необходимо выявить, кто осуществлял "кнопкодавство" и, в частности, с этим должен разобраться Регламентный комитет парламента.

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Автор: Татьяна Поляковская