В суде защитник автора книги Вахтанга Кипиани заявил, что давать оценку историческим событиям не входит в компетенцию любого суда.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда удалилась в совещательную комнату принимать решение по апелляционной жалобе автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани.

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Как передает корреспондент УНИАН, Кипиани и его защитник попросили суд отменить решение суда первой инстанции о запрете распространять книгу.

В частности, Кипиани отметил, что информацию о деятельности председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука как адвоката в советское время он почерпнул из рассекреченных архивов СБУ и пришел к выводу, что Медведчук на самом деле не придерживался интересов клиента, а выполнял указания сверху. И это касается не только дела Василия Стуса, но и других политических заключенных советского времени.

Кроме того, он добавил, что никто не запрещает Медведчуку поработать в архивах и написать книгу со своей оценкой исторических событий, участником которых он был.

В свою очередь, адвокат Кипиани отметил, что в компетенцию суда вообще не входит оценка исторических событий и фактов. А деятельность Медведчука как адвоката в советское время интересна только потому, что Медведчук сегодня это публичное лицо и также в обществе существует запрос узнать правду о его роли в судьбе украинского поэта Стуса. Адвокат добавил, что именно публичность лица Медведчука и общественный интерес к судьбе Стуса не были учтены судом первой инстанции.

После того, как все участники судебного заседания высказали свои точки зрения, суд удалился в совещательную комнату принимать решение.

Следует отметить, что ни Медведчук, ни его представители на заседание суда не явились, хотя были извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В зале суда присутствовали активисты, которые пришли поддержать автора книги. Часть из них надели футболки с надписью "Стус ждет. Медведчука под арест" и карикатурным изображением Медведчука.

У здания суда - усиленная охрана полицейских и нацгвардейцев.

Что известно о деле

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева обязал удалить из книги Кипиани "Дело Василия Стуса" упоминания о председателе политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Медведчуке, который был адвокатом поэта, и запретил распространение тиража книги без разрешения Медведчука.

Согласно решению судьи Дарницкого райсуда Марины Заставенко, из книги должны быть удалены следующие фразы:

«... была возможность у Стуса выбрать «меньшее зло». Однако остается фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук»;

«... Медведчук на суде признал, что все «преступления»», якобы совершенные его подзащитным, «заслуживают наказания»;

«... он (имеется в виду Медведчук) фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?»;

«... распинал поэта (имеется в виду Стуса) - назначенный государством адвокат Медведчук»;

«... шестерка коммунистической системы Медведчук ...»;

«Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела ... Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?»

До удаления этих фраз книгу запретили распространять издательству Vivat и автору Кипиани.

После вынесения этого судебного решения спрос на книгу резко возрос. В связи с этим издательство Vivat заказало печать дополнительного тиража книги в 15 тыс. экземпляров.

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Автор: Дмитрий Хилюк