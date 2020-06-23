Героиня секс-скандала со "слугами" Клитина получила новую должность

Ранее Клитину уволили из Мининфраструктуры после секс-скандала.

Бывшая заместителя министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Александра Клитина получила новую должность в Государственном космическом агентстве Украины.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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"Стараюсь помочь Космическому агентству привлечь помощь доноров и МФО, чтобы реализовать серию инновационных проектов, которые предлагает Владимир Усов и его команда", - прокомментировала Клитина.

Также она добавила, что уже столкнулась с сопротивлением на новой должности: "И вот сразу сопротивление - группа прожорливых депутатов хочет поставить кого-то "своего", очевидно, чтобы грабить ГП Южмаш и КБ Южное, а еще на Арсенальной хорошие участки в центре Киева", - написала Клитина.

Напомним, нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов из "Слуги народа", которые рассказали, что Клитина якобы получила свою должность через постель.

В ответ Клитина заявила, что информация о якобы "карьере через постель" на самом деле является заказом, и связала это с сопротивлением реформам. "Конечно, из разговора двух подвыпивших мужчин все СМИ чернят именно меня. На то есть причины и заказчики. Когда я шла на должность заместителя министра, я понимала, что будет непросто, что будет сопротивление реформам. Сначала я хотела промолчать и игнорировать эту гадость", – сказала Клитина.

После этого секс-скандала Клитину уволили по представлению министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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