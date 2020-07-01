Депутаты думают только "о членах": скандальная экс-чиновница Клитина опозорилась в прямом эфире (видео)

Накануне Александра Клитина объявила о создании своей партии.

Скандальная экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина несколько раз оконфузилась в прямом эфире.

Читайте также"Не хочу, чтобы сын слышал, что мать - ш*люха": скандальная Клитина объяснила цель создания партииТак, в эфире телеканала «Апостроф TV» во время передачи «Все по беспределу» отвечая на вопрос ведущей, почему за три дня она поменяла свою позицию и согласилась прийти в студию, Клитина назвала канал «медийной помойкой», но при этом не смогла сказать, на каком именно канале она находится:

«Я работала в космическом агентстве, и они меня просили к вам не приходить. Потому что они считают ваш телеканал медийной помойкой. Так они мне и сказали. Извините, цитирую. Буду говорить вам правду. Пресс-секретарь космического агентства сказала, что ваш канал – это помойка», – заявила Клитина – Как называется ваш канал? Так скажите, как ваш канал называется... Я не знаю, где я нахожусь. В прямом эфире. Давайте, хайпаните».

Еще в одном телеинтервью Клитина заявила, что депутаты думают только «о членах»:

«Они считают меня шлюхой. Пусть смеются. Это я с них смеюсь, с этих депутатов, которые думают только о членах… какие-то, блин, извините, части тела».

Ранее УНИАН писал, что накануне Клитина объявила о создании своей партии. И сделала она это в провокационной манере, записав видеообращение в купальнике.

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