Сначала Путин пойдет на дестабилизацию ситуации и на военные провокации.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, когда российские войска могут пойти в Украину.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в эфире Свободы слова на ICTV он отметил, что президент России Владимир Путин "хочет коллапса Украины".

"Он не хочет завоевать Украину, он хочет, чтобы нас не было вообще" - отметил Климкин. По его словам, Путин сначала пойдет по пути дестабилизации, а затем начнутся военные провокации. "А только потом пойдут российские войска" - подчеркнул экс-министр. При этом он отметил, что Путин будет говорить о защите людей с российскими паспортами, о защите русскоязычных.

По его словам, есть большой риск, что может быть ситуация, когда в Украине не будет электроэнергии, "происходит атаки на критическую инфраструктуру, пожар на газопроводах, интернета нет, связи нет...". При этом подчеркнул, что Россией могут быть организованы провокации в Украине. Климкин отмечает, что реализацию таких сценариев надо предотвратить. "Уверен, что мы будем защищать Украину" - подчеркнул он.

Напомним, в России опубликовали указы Владимира Путина о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

У них Путин, среди прочего, поручил российскому МИД "провести переговоры об установлении дипломатических отношений" с "ДНР" и "ЛНР".

Особое внимание обращает на себя пункт, в котором Путин поручает ввести российские войска на оккупированный Донбасс до принятия решения Советом Федерации о его признании. Российскую армию в ОРДЛО якобы посылают для "поддержания мира".

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