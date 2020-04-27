Кличко уволил Слончака с должности заместителя председателя КГГА

Слончак 26 апреля поздно вечером в Киеве на улице Льва Толстого набросился на патрульного полицейского.

Киевский городской голова Виталий Кличко уволил Владимира Слончака с должности заместителя председателя КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

Читайте также"Решение я принял": Кличко прокомментировал задержание своего заместителя за нападение на полицейского“Хочу сообщить о том, что я уволил заместителя председателя КГГА Владимира Слончака. Думаю, что вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть, в первую очередь тем, кто ее представляет. Извиняюсь перед правоохранителями и киевлянами за такое недостойное поведение заместителя главы КГГА”, - сказал мэр.

Кличко подчеркнул, что "Слончак должен отвечать за свои поступки по закону, как и каждый гражданин Украины".

Как сообщал УНИАН, 26 апреля поздно вечером в Киеве на улице Льва Толстого задержали заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Слончака, который набросился на патрульного полицейского.

Следственный отдел Соломенского управления полиции начал досудебное расследование в отношении Слончака.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщили, что во время отработки района патрульные полицейские остановили автомобиль, поскольку водитель не включил фары в темное время суток. Во время общения патрульные заподозрили, что женщина управляет транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгері она отказалась.

Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По информации СМИ, водителем оказалась депутат, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

«При оформлении адмінматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации», - сообщили в полиции, добавив, что правоохранителя доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Фигуранта задержали по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет заключения.