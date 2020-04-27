Угрожал и ударил патрульного: заместителю Кличко грозит до пяти лет тюрьмы, начато расследование

Чиновника задержали сегодня ночью.

Следственный отдел Соломенского управления полиции начал досудебное расследование в отношении заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Владимира Слончака, который вчера вечером ударил полицейского.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщили, что вчера вечером во время отработки территории района патрульные полицейские остановили автомобиль, поскольку водитель не включила фары в темное время суток. Во время общения патрульные заподозрили, что женщина управляет транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгере она отказалась.

Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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«При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации», - сообщили в полиции, добавив, что полицейского доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Фигуранта задержали по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит до пяти лет заключения.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля поздно вечером в Киеве на улице Льва Толстого задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, который набросился на патрульного полицейского.

По информации СМИ, водителем, не включила фары, оказалась народный депутат, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.