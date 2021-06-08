Виталий Кличко прибыл на международное мероприятие «Zero Corruption Conference» на велосипеде. Об этом на своей странице в Facebook сообщил УДАРовец Дмитрий Белоцерковец. На мероприятии Кличко представил свое видение борьбы с коррупцией и развития Украины.

«Коррупция появляется там, где не работает система. Поэтому предотвращать важно именно на уровне системы. А не решать собственные политические задачи под лозунгом борьбы с коррупцией. Когда в высших кабинетах власти тратят часы на совещания, где обсуждают как лучше атаковать того или иного мэра, когда вопреки выбору киевлян и законам Украины пытаются назначить ручного главу КГГА - это политическая коррупция», - заявил лидер «УДАРа» в своем выступлении.

Кличко отметил, что показателем эффективности антикоррупционной деятельности должен быть уровень доверия граждан к власти.

«30 лет борьба с коррупцией напоминает борьбу с ветряными мельницами. Процесс ради процесса. Статистика ради отчетов. Но где здесь борьба с несправедливостью? Создавая антикоррупционные органы, надо помнить, что главный KPI в борьбе с коррупцией - это не статистика посадок и не количество зрелищных коррупционных скандалов. Главный КРI - это уровень доверия граждан к власти и государству. Желание людей жить и работать в стране», - отметил он.

Политик убежден, недоверие граждан вредит Украине не меньше, чем экономический кризис.

«Коррупция порождает опасное явление – отсутствие веры людей. Сначала в отдельного чиновника, потом - в демократию в целом. И что тогда делают украинцы? Массово выезжают за границу. Кризис веры вредит Украине не меньше, чем экономический кризис», - пояснил он.

В конце выступления он обозначил свою задачу: восстановить доверие людей к власти.

«Поэтому наша главная задача - вернуть доверие граждан! Показать, что успешное украинское государство возможно! Я имею в виду успешное государство для каждого гражданина, а не «успешное» государство для олигархов и элиты», - подытожил Кличко.

Ранее на «Zero Corruption Conference» выступил Владимир Зеленский.

Democracy in Action: Zero Corruption Conference - первая конференция высокого уровня по вопросам гибридных угроз демократии: дезинформации, коррупции и правовых войн. Участниками являются политики из разных стран, представители НАТО, Пентагона и ФБР, Еврокомиссии и Европарламента, общественные деятели, журналисты-расследователи.

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Автор: Иван Бойко