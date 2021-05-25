По словам вице-премьера Михаила Федорова, электронное голосование на выборах является не целью, а следствием.

Электронные выборы станут возможными в Украине после того, как 100% государственных услуг будут доступны онлайн через приложение "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Гордон.

"Мы не ставим себе цель сделать электронное голосование, для нас это следствие. Наша цель - оцифровать все 100% услуг. Тогда люди будут пользоваться и доверять, они сами попросят электронные выборы. По-другому не получится", - сказал Федоров.

По его словам, пока преждевременно говорить о возможности проголосовать в электронном формате уже на следующих всеукраинских выборах.

"Я вижу, что в конце 2023 года мы оцифруем все государственные услуги и, исходя из этого, уже будет финальное решение, сможем ли мы в 2024-м сделать. [...] Я не хочу даже сейчас никого этой темой раздражать или завышать ожидания, или занижать ожидания... а больше говорить об электронных услугах 100%", - объяснил Федоров.

По его мнению, у украинцев появится недоверие к разговорам об электронных выборах на фоне того, что сейчас "половину справок нужно получать оффлайн".

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"Поэтому я бы сразу хотел все оцифровать, а потом коммуницировать про электронные выборы. Такой цели нет, это как следствие оцифрованного государства", - подчеркнул Федоров.

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Автор: Александр Топчий