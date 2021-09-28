В компании Facebook отметили, что хотят усилить сотрудничество с Украиной.

Президент Владимир Зеленский предложил главному операционному директору компании Facebook Шерил Сэндберг и вице-президенту Нику Клеггу открыть офис социальной сети в Украине.

Как сообщили в Офисе президента, глава государства также пригласил представителей Facebook посетить Дія. Саміт, который состоится в Киеве 29 ноября.

"Это было бы серьезной поддержкой диджитал-направления в Украине. Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг. Ваш приезд был бы очень хорошим сигналом", - заявил Зеленский.

Также Зеленский ознакомил руководителей компании с успехами Украины в области цифровизации, в частности, напомнил, что Украина впервые в мире приравняла цифровые паспорта к обычным.

"Цифровизация - это приоритет нашего государства. Это одна из крутых реформ, которые активно воплощается. Мы оцифровываем 100% государственных услуг" - отметил он.

Вместе с тем в Facebook отметили, что хотят усилить сотрудничество с Украиной.

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"Мы стремимся предоставлять лучшие услуги и поддержку нашим украинским пользователям. Это отражается в различных действиях компании, включая недавним запуском Facebook AMBER Alert в Украине, и мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество", — заявила Сэндберг.

Ранее, как писал УНИАН, Министерство цифровой трансформации и компания Facebook запустили образовательную онлайн-платформу SMB Hub Ukraine для малых и средних предпринимателей.

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Автор: Виктория Гордиенко