Такое мнение Сергея Кислицы поддержали комментаторы под его сообщением в Twitter.

Представитель Украины при ООН Сергей Кислица не смог сдержать эмоций, комментируя выступление представителя РФ в Совбезе ООН Василия Небензи.

Своей реакцией в видео поста и фото, на котором он показывает средний палец, дипломат поделился в Twitter.

"Слушать посланника п*тлера в Совбезе ООН, как сегодня, — одна из самых ужасных моих обязанностей. Даже зная, что его место в аду вечное, сегодняшнее террористическое нападение п*тлера на Украину не оставляет мне дипломатических вариантов. В аду будет "плач и скрежет зубов", но не будет покаяния", — написал он.

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Что заявил постпред РФ в ООН Небензя на заседании Совбеза 23 ноября

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заверил, что целями российских ударов якобы были "объекты энергетической и другой инфраструктуры", которые используются для "военного снабжения украинских частей оружием, прежде всего западной, обеспечение логистики и связи украинских вооруженных формирований".

Одиозный дипломат добавил, что одной из целей войны РФ против Украины является "подрыв боеспособности украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности России".

Также он назвал новый массированный обстрел Украины ответом на "накачку западным оружием".

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