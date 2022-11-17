Он возмутился, что Россия снова хочет всех обмануть своими предложениями о переговорах.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал присутствие россиян в Совбезе насмешкой над мирными усилиями организации.

В своем докладе он возмутился массированным ракетным обстрелом РФ гражданских объектов инфраструктуры в Украине 15 ноября.

"Какая насмешка над мирными усилиями, что террористы все еще сидят за столом наравне с 14 членами Совета Безопасности. Через день после самой серьезной атаки на критически важную инфраструктуру Украины. В то время как температура в Украине начинает опускаться ниже нуля, эти террористы имеют целью лишить украинцев электроэнергии, воды и отопления", - отметил Кислица.

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Он напомнил, что на прошлой неделе Украина восстановила суверенитет над 4,5 тыс. квадратных километров в Херсонской и Николаевской областях. На освобожденной территории следователи уже задокументировали более 400 военных преступлений.

"В последнее время мы услышали ряд заявлений российской стороны относительно переговоров и диалога. На фоне девяти десятков ракет, выпущенных по объектам гражданской инфраструктуры, трудно говорить об искренности этих заявлений", - подчеркнул Кислица.

По его мнению, Россия просто хочет снова всех нас обмануть", выиграть время и нарастить свои силы, чтобы потом "запустить очередную волну агрессии, террора и глобальной дестабилизации".

Переговоры с РФ

Как сообщал УНИАН, 7 ноября президент Владимир Зеленский снова заявил об условиях переговоров с Россией - это восстановление территориальной целостности Украины, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии безопасности.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия "не приемлет предварительные условия для начала переговоров с Украиной". В то же время в МИД Украины подчеркнули, что "Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия".

15 ноября, Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбила ПВО. Также сбито 10 "шахидов".

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. По его словам, эта атака может иметь влияние не только на энергосистему Украины, но и на энергосистемы некоторых стран-соседей.

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