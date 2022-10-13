Дипломат иронично удивился количеству голосов в поддержку страны-оккупанта.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица иронично прокомментировал результат России во время голосования резолюции в Генеральной Ассамблее ООН относительно осуждения незаконных "референдумов".

Об этом он написал в Twitter.

"О, Боже! Я не могу видеть! Сколько, вы говорите, проголосовало за Россию? 4? Вот это да!", - написал Кислица, добавив фотографию, на которой он позирует с биноклем. Видео дня

Псевдореферендумы " РФ на оккупированных территориях: что известно

Как сообщал УНИАН, 23-27 сентября российские оккупанты провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России.

30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что все 30 стран-членов НАТО никогда не признают аннексию Россией любых украинских территорий.

Сегодня, 12 октября, Генассамблея ООН приняла резолюцию о территориальной целостности Украины. 143 страны проголосовали "за" принятие этой резолюции, 5 - "против" (Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия), а еще 35 - "воздержались".

Вас также могут заинтересовать новости: