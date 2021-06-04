Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины создан для устранения лишних коммуникационных барьеров между центральной и региональной властью. Это позволит сделать решение региональных вопросов более быстрым и эффективным.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко по итогам заседания Палаты местных властей Конгресса, которое прошло 3 июня в Хмельницком.

В заседании Конгресса приняли участие 150 делегатов и более ста представителей местных общин в режиме видеосвязи. Практически всех их интересовали похожие вопросы: подготовки к новому отопительному сезону, списания долгов перед НАК "Нафтогаз Украины", передачи общинам объектов коммунальной собственности, обеспечения финансовыми ресурсами местных бюджетов, создания условий для индустриальных парков, работы ПТУ и много других.

Для ускорения решения этих и других вопросов, по словам заместителя председателя ОП, при Офисе президента начал работу постоянно действующий офис Конгресса местных и региональных властей.

"Для нас было важно, чтобы конгресс работал системно. Следовательно, начиная с сегодняшнего дня, на базе Офиса президента Украины открылся постоянно действующий офис Конгресса местных и региональных властей. Есть проблемы, вопросы – пожалуйста, звоните, пишите, приезжайте, передавайте документы, планируйте встречи. Да хотя бы просто на кофе заходите, когда бываете в Киеве", - написал Тимошенко в Facebook.

Заместитель председателя ОП пообещал лично контролировать этот процесс, а при необходимости - подключать Кабинет министров и парламент.

"С сегодняшнего дня Конгресс - это крупнейшая в стране площадка для решения проблем в регионах. Без разницы то ли это большой областной центр, то ли маленький городок. Все будет происходить напрямую", - отметил Тимошенко.

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Автор: Иван Бойко