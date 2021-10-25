Для некоторых россиян можно сделать исключения для гастролей в Украине, заявил Алексей Данилов.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов выступил против запрета на гастроли российских артистов в Украине. Он считает, что для некоторых артистов можно сделать исключения.

Об этом Данилов заявил в интервью "РБК-Украина".

"Я не знаю, о каких артистах идет речь. Если вы покупаете билет и платите этому артисту, тогда вопрос, а что вообще у нас происходит?" - сказал секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что есть "разные артисты".

"Например, Ахеджакова (Лия Ахеджакова систематически выступает против российской агрессии в отношении Украины - УНИАН). Я с большим удовольствием сходил бы на ее спектакль, даже из уважения к этой великой артистке", - отметил Данилов.

Читайте такжеСБУ внесла Моргенштерна в "черный список" за пропаганду наркотиков и жестокостиНа уточнение, что он думает о запрете на въезд в Украину российского рэпера Моргенштерна, секретарь СНБО заверил, что он "понятия не имеет вообще, кто это такой".

Ранее УНИАН уже сообщал, что петиция украинского продюсера Игоря Кондратюка о запрете концертов российских артистов в Украине набрала 25 тысяч голосов, необходимые, чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский.

В документе Кондратюк потребовал запретить выступления российских артистов в Украине до возвращения Крыма и восстановления контроля над восточными границами страны, потому что "граждане страны-агрессора ... на самом деле не несут никакой культуры".

Автор: Станислав Кожемякин