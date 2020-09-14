Отмечается, что его обязанности в данный момент выполняет секретарь горсовета Александр Новак.

Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого уже несколько недель не видели на публике, находится на больничном.

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Об этом в понедельник, 14 сентября, изданию МГ "Объектив" официально подтвердили в Городском совете Харькова.

Как сообщили в горсовете, градоначальник находится на больнице с 10 сентября. В то же время, что именно подкосило Кернеса в пресс-службе не уточняют.

Отмечается, что его обязанности в данный момент выполняет секретарь горсовета Александр Новак.

Куда пропал Кернес: предистория

Ранее СМИ сообщили, что Кернес не появлялся на публике уже около трех недель. В последний раз его видели на мероприятиях в честь дня города, 23 августа. Сам Кернес на телефонные звонки не отвечает, в его приемной говорят, что записаться к мэру нельзя из-за карантина.

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Автор: Виктория Гордиенко