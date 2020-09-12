Один из источников из медицинской сферы сообщил, что в 17-й городской больнице, определенной одной из опорных по COVID-19, в начале сентября готовили "палату с особыми условиями" из-за возможной госпитализации Кернеса.

Мэр Харькова Геннадий Кернес не появляется на публике около трех недель - в последний раз он принимал участие в публичных мероприятиях в День города, 23 августа.

По информации источников Суспільного в медицинской сфере города и правоохранительных органах, городской голова находится в больнице №17.

На телефонные звонки журналистов сам Кернес не ответил. В приемной Харьковского городского головы сообщили, что записаться на личный прием к мэру сейчас нельзя из-за карантина.

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Один из источников в медицинской сфере сообщил, что в 17-й городской больнице, определенной одной из опорных по COVID-19, в начале сентября готовили "палату с особыми условиями" из-за возможной госпитализации Кернеса. Однако в Департаменте здравоохранения горсовета наличие «особой палаты» опровергли.

Утром 11 сентября у здания 17-й городской больницы журналисты заметили автомобиль Toyota с номерами "0202" - такие же цифры присутствуют на номерах нескольких машин, которыми пользуются Геннадий Кернес, его охрана и оцепление.

По регламенту Харьковского горсовета, в случае невозможности выполнения мэром своих полномочий, их выполняет секретарь горсовета.

61-летний Геннадий Кернес один из претендентов на пост Харьковского городского главы на очередных местных выборах 25 октября 2020 года. Летом 2020 года он заявил, что идет на выборы вместе с партией "Блок Кернеса - Успешный Харьков". В случае победы Кернес в третий раз будет мэром Харькова.

Когда местные выборы в Украине:

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, до 24 сентября включительно запланировано представление документов в соответствующие теризбиркомы для регистрации кандидатов в депутаты и кандидатов на должности сельского, поселкового и городского головы.

Отказаться от баллотирования кандидат или партия, которая его выдвинула, могут до 5 октября.

Начинать осуществлять предвыборную агитацию партия или кандидат должны на следующий день после регистрации, а завершить - в 24:00 24 октября.

Кроме того, согласно плану, теризбиркомы должны образовать участковые избирательные комиссии до 9 октября.

Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00 25 октября, а установить его результаты избиркомы должны до 6 ноября включительно.

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Автор: УНИАН