Кабмин на следующем заседании рассмотрит новые ослабления карантина
Кабмин на следующем заседании планирует рассмотреть решение о новом ослаблении карантинных ограничений для бизнеса.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на своей странице в Facebook.
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"На следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений по ослаблению карантинных ограничений. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться. Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при которых пребывание там людей не грозит новой вспышкой болезни", - написал глава правительства.
Как сообщал УНИАН, на заседании 29 апреля Кабинет министров поддержал критерии, которые дают возможность продовольственным рынкам возобновить свою деятельность.
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