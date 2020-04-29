Кабмин на следующем заседании рассмотрит новые ослабления карантина

По словам главы правительства, должны быть созданы условия, при которых не будет угрозы для новой вспышки коронавируса.

Кабмин на следующем заседании планирует рассмотреть решение о новом ослаблении карантинных ограничений для бизнеса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на своей странице в Facebook.

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"На следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений по ослаблению карантинных ограничений. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться. Ведь мы не просто должны открыть магазины, парикмахерские и кафе, мы должны создать условия, при которых пребывание там людей не грозит новой вспышкой болезни", - написал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, на заседании 29 апреля Кабинет министров поддержал критерии, которые дают возможность продовольственным рынкам возобновить свою деятельность.

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