Соответствующий указ Зеленский подписал 13 августа.

Президент Владимир Зеленский обязал кандидатов на должность руководителей местных госадминистраций предъявлять сертификат об уровне владения украинским языком.

Соответствующий указ с подписью Зеленского от 13 августа опубликован на сайте Офиса президента.

Документ вносит изменения в Порядок подготовки предложений и предварительного рассмотрения кандидатур на назначение на должности и увольнение с должностей руководителей местных государственных администраций, утвержденного указом президента № 675 от 4 августа 2006 года.

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Теперь предложения по кандидатурам должны содержать копию "государственного сертификата об уровне владения государственным языком, подтверждающий соответствующий уровень владения государственным языком, определенный Национальной комиссией по стандартам государственного языка".

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Автор: Анна Нагорная