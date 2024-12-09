Фридрих Мерц предлагает создать контактную группу с участием Германии, Франции, Польши и Великобритании для отстаивания единой политики в отношении мира и поддержки Украины в отношениях с администрацией Дональда Трампа.

Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который считается кандидатом в будущие канцлеры Германии, предлагает создать контактную группу и наработать общую европейскую позицию для разговоров с Дональдом Трампом, когда он вернется в январе в Белый дом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мерц сказал в Киеве в начале переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Мерца, в вопросе поддержки Украины прилагаются усилия, чтобы была единая позиция, даже когда существуют разные взгляды. Он сказал, что хочется иметь одну позицию относительно европейской повестки мира, включая Украину.

"То, что произойдет в последующие недели и месяцы, не должно быть каких-то отдельных инициатив из Европы. Это должно быть общее европейское мнение. И это не только Европейский Союз", - сказал Мерц.

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В этой связи, он предлагает создать контактную группу с участием Германии, Франции, Польши и Великобритании, чтобы эти четыре крупные страны Европы и члены НАТО развивали с США общую позицию.

В свою очередь, Зеленский отметил, что в медиа и от некоторых странах звучат различные упреки относительно будущей поддержки Украины, роли США и НАТО.

"Ваше предложение о создании такой контактной группы, если честно, мы уже организовали это. И я поддерживаю эту позицию. Да, те страны, которые вы назвали - они уже есть. Плюс мы рассчитываем еще на Данию, как представительницу группы Nordic (стран Севера). Мы на всех них рассчитываем. И такую встречу мы хотим провести уже в декабре", - сказал Зеленский.

Он отметил, что у него с Мерцем уже совпадает много мыслей.

Также Мерц добавил, что возможно, со сменой президента в США, будет новая ситуация, к которой надо быть подготовленными.

"Мы должны обдумывать все возможные варианты, которые только могут быть, и это означает, что мы, с европейской стороны, должны иметь европейскую стратегию", - сказал Мерц.

Также он согласился, что Дания может сыграть ощутимую роль.

"Очень важно, чтобы мы сейчас образовали такую контактную группу в Европе, и не только на базе Евросоюза, а Великобритания тоже должна присутствовать", - сказал Мерц.

По его мнению, эта контактная группа должна наработать, в первую очередь, политически общие позиции относительно того, как говорить с США, когда в январе Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Разговор Зеленского с Трампом в Париже

Как писал УНИАН, в конце прошлой недели Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели короткую встречу в Париже. Они обсудили полномасштабную войну в нашей стране и возможность ее завершения. По словам Трампа, он услышал от Зеленского "что-то новое".

Зато Зеленский выразил убеждение, что пока нет смысла говорить с избранным президентом США Дональдом Трампом о приглашении Украины в НАТО, пока он еще не в Белом доме. Хотя именно сейчас Украина пытается убедить союзников немедленно открыть двери НАТО.

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