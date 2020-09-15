Вопрос прекращения войны является приоритетным для украинской власти, подчеркнул глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность завершения войны на Донбассе с наименьшими человеческими потерями и вернуть временно оккупированные территории.

Об этом он сообщил на совместной с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом пресс-конференции в Вене. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента.

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Зеленский назвал очень важной встречу советников лидеров стран "нормандского формата" в Берлине 11 сентября.

«Без этого диалога, без этого разговора, без этих заседаний невозможно провести встречу лидеров (стран «нормандского формата»), а значит невозможен путь к прекращению войны на востоке Украины», - заявил он.

Президент добавил, что вопрос прекращения войны является приоритетным для украинской власти.

Он подчеркнул важность завершения войны на востоке Украины в ближайшее время и возвращение временно оккупированных территорий.

«Для нас важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий», - подчеркнул он.

Подготовка к "нормандскому" саммиту

11 сентября в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран-участниц «нормандского формата».

Сегодня, 15 сентября, Зеленский заявил, что в течение 10 дней должна состояться еще одна встреча советников, после которой планируется саммит лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

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Автор: Константин Гончаров