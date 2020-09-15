По словам президента Владимира Зеленского, все лидеры государств «нормандского формата» подтверждают готовность к саммиту.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение 10 дней должна состояться еще одна встреча советников глав государств «нормандского формата», после которой планируется саммит лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

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Об этом он сообщил на совместной с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом пресс-конференции в Вене. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента.

По словам президента, на встрече советников глав государств «нормандского формата» 11 сентября была достигнута договоренность о продлении режима тишины на Донбассе, были подняты также вопросы гуманитарного разминирования на Донбассе.

«Еще на минской подгруппе подготовили 20 новых участков разминирования. Без этого тоже нельзя, потому что мы видим, сколько идет подрывов военных именно на таких участках», - добавил глава государства.

Также, по словам Зеленского, на встрече речь шла об открытии КПВВ и определении новых участков разведения сил и средств.

«Встреча была многочасовой, ее было недостаточно, чтобы обсудить все вопросы... Есть много вопросов, которые не решили, а должны решить или иметь хотя бы генеральные договоренности для того, чтобы состоялась встреча лидеров», - подчеркнул он.

«Не могу обещать, но я знаю, верю в это, надеюсь, что в течение 10 дней должна быть еще одна встреча советников, после которой должна состояться встреча лидеров «нормандской четверки», по крайней мере все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече», - подчеркнул президент.

Встреча в "нормандском формате":

11 сентября в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран-участниц «нормандского формата». Согласно сообщению пресс-службы Офиса президента Украины, советники поддержали призыв Киева принять исчерпывающие меры для продолжения устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

Участники встречи договорились, что представители Международного комитета Красного Креста до конца сентября получат доступ к украинским пленным в ОРДЛО.

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Автор: Константин Гончаров