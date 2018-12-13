День Андрея: лучшие поздравления в стихах, открытках и прозе
13 декабря отмечается День святого апостола Андрея Первозванного.
Имя Андрей в переводе с древнегреческого языка (Андреас) означает "мужественный", "отважный". Также существует перевод "мужчина", "человек".
Обладатели имени Андрей наделены лидерскими качествами, они способны идти к поставленной цели, несмотря на трудности.
УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с Днем Андрея в стихах, открытках и прозе. Не забудьте поздравить своих знакомых Андреев с их праздником.
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В День Андрея хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – семейных и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
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В день ангела хотим Андрею пожелать
Творить добро и слабых защищать!
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Пусть судьба, Андрей, подарит
Много преданных друзей;
Ты живи, не сожалея
Ни о чем, в мельканье дней.
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Андрей, пускай твой ангел всегда охраняет и защищает тебя от любых невзгод и опасностей. С именинами!
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Андрей – удивительно светлое имя!
Он талантлив и смел, он отмечен судьбой.
И в словах, и в делах, и один, и с другими –
Он всегда и во всем остается собой!
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На проблемы все забей -
С праздником тебя, Андрей!
Чтобы всё у тебя было,
Чтоб жена всегда любила,
Чтобы был внутри запал -
Энерджайзер не сгорал,
Не садилась батарейка.
Счастья и любви, Андрейка!
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В День Андрея Первозванного хочу пожелать, чтобы в каждом из нас был такой же сильный дух и крепкая вера, как была когда-то в душе апостола, чтобы Бог освещал жизненный путь и даровал светлую надежду, чтобы щедрость души и милосердие всегда приводило к благодати и счастью.
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Именины у Андрюши,
Пожеланья наши слушай:
Ты всегда хорошим будь,
Добрым, искренним, любимым
И всегда неповторимым,
Нас, друзей, не позабудь!
Как сообщал УНИАН, 13 декабря православные христиане отмечают День памяти апостола Андрея Первозванного. Это не только церковный праздник, в народе он называется Калита. В этот день молодежь устраивает гуляния, кроме того, незамужние девушки в ночь на 13-ое число гадают на суженого.