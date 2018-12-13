День Андрея: лучшие поздравления в стихах, открытках и прозе

Не забудьте поздравить своих знакомых Андреев с днем ангела.

13 декабря отмечается День святого апостола Андрея Первозванного.

Имя Андрей в переводе с древнегреческого языка (Андреас) означает "мужественный", "отважный". Также существует перевод "мужчина", "человек".

Обладатели имени Андрей наделены лидерскими качествами, они способны идти к поставленной цели, несмотря на трудности.

УНИАН собрал для вас лучшие поздравления с Днем Андрея в стихах, открытках и прозе. Не забудьте поздравить своих знакомых Андреев с их праздником.

***

В День Андрея хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – семейных и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

В день ангела хотим Андрею пожелать

Творить добро и слабых защищать!

***

Пусть судьба, Андрей, подарит

Много преданных друзей;

Ты живи, не сожалея

Ни о чем, в мельканье дней.

***

Андрей, пускай твой ангел всегда охраняет и защищает тебя от любых невзгод и опасностей. С именинами!

***

Андрей – удивительно светлое имя!

Он талантлив и смел, он отмечен судьбой.

И в словах, и в делах, и один, и с другими –

Он всегда и во всем остается собой!

***

На проблемы все забей -

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы всё у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал -

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

***

В День Андрея Первозванного хочу пожелать, чтобы в каждом из нас был такой же сильный дух и крепкая вера, как была когда-то в душе апостола, чтобы Бог освещал жизненный путь и даровал светлую надежду, чтобы щедрость души и милосердие всегда приводило к благодати и счастью.

***

Именины у Андрюши,

Пожеланья наши слушай:

Ты всегда хорошим будь,

Добрым, искренним, любимым

И всегда неповторимым,

Нас, друзей, не позабудь!

Как сообщал УНИАН, 13 декабря православные христиане отмечают День памяти апостола Андрея Первозванного. Это не только церковный праздник, в народе он называется Калита. В этот день молодежь устраивает гуляния, кроме того, незамужние девушки в ночь на 13-ое число гадают на суженого.