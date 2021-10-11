Война на части востока украинского государства может быть остановлена после одного звонка, утверждает спикер нашей делегации в Трехсторонней контактной группе.

Вся персональная ответственность за агрессию России против Украины лежит на президенте РФ Владимире Путине.

На части востока Украины войну можно остановить одним звонком, рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, РФ, ОБСЕ) для урегулирования ситуации на Донбассе, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Дом".

По его словам, решением российского лидера Крым может быть освобожден за пять минут.

"…Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации и только его персональным решением. И, соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем", – сказал собеседник.

Читайте такжеДеокупация Донбасса и Крыма: Зеленский назвал ключевой приоритет Украины в ООН (видео)Спикер добавил, что Киев идет политико-дипломатическим путем разрешения конфликта, но в то же время совершенствует оборонную сферу, поскольку дипломатия хороша, когда опирается на способность страны защитить себя.

"…мы предпринимаем все новые и новые инициативы для того, чтобы держать в тонусе наших политических визави из Российской Федерации. И они вынуждены были перед лицом нас, и перед лицом мирового сообщества, и перед лицом истории отвечать, почему они не реализуют соглашения (Минские соглашения по Донбассу – Ред.), которые сами же подписали", – отметил Арестович.

Напомним, Россия в 2014 году пошла на агрессию против Украины – захватила Крым, вторглась на часть Донбасса и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Ряд стран мира не признали Крым "российским" и наказали российские власти за агрессию – ввели санкции.

Для урегулирования ситуации на Донбассе 5 сентября 2014 года был подписан Минский протокол. Позже были подписаны еще два документа. Под документами есть подпись представителя России.

РФ утверждает, что на Донбассе идет "гражданская война" и называет себя только "посредником".

Вопрос Крыма в России называют "закрытым". Украина создала для деоккупации полуострова "Крымскую платформу", 23 августа состоялся ее первый саммит.

Автор: Екатерина Присяжнюк