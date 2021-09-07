По словам Арестовича, украинцы "стремятся обижаться".

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что имел в виду, когда заявил, что беженцы из Афганистана образованнее "среднего украинца".

В эфире телеканала "Украина 24" Арестович снова вспомнил о "среднем украинце", заявив, что он якобы не может показать Афганистан на карте.

"Но он обижается, что Арестович сказал, что некоторые афганцы, которые получили западное образование и работали переводчиками для канадской армии, например, 10-20 лет, а значит, как минимум, знают в совершенстве английский язык, могут оказаться образованнее среднего украинца. Но я даже имел виду не только их, а тех людей, которых мы вывозим", - пояснил Арестович, уточнив, что Украина вывезла оттуда ведущих корреспондентов мировых телеканалов.

"А что я несправедливого сказал такого, что такого страшного? Я же не имел в виду, что средний моджахед Талибана образованнее среднего украинца? Хотя... Честно говоря, как считать эту середину. Но мы стремимся обижаться, у нас рефлекс, рефлексивное управление", - добавил он.

Заявление Арестовича и ответ Разумкова

В своем недавнем интервью Арестович попытался сравнить украинцев и беженцев из Афганистана. В результате сравнение получилось не в пользу первых. "Надо понимать, это же не дикие моджахеды с кинжалами в зубах, это образованная публика, которая проработала с западной коалицией, знает языки, часто образованнее, чем средний украинец, и интегрирована в западное сообщество. С ними проблем не будет", - сказал тогда Арестович. И допустил, что в Украине беженцев смогут использовать как переводчиков.

В ответ Разумков жестко отреагировал на такое заявление и посоветовал Арестовичу "поехать в Талибан". "Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. Может тогда поехать советником чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - заявил спикер украинского парламента.

Автор: Иван Бойко