Глава Чечни также заявил, что не видит себя в должности президента России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил, что свое мнение по поводу ввода войск в Украину он высказывал как блогер и обычный человек, а не в качестве руководителя региона.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как главы Чеченской Республики. Об этом я уже не раз упоминал. Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает. Если что-то мне нужно будет сказать как руководителю региона, то так и скажу: "Это говорю я, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров". И это заявление, повторяюсь, сделано мною как блогером, как обычным человеком", - объяснил Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что не видит себя в должности президента России.

"Также говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве — ни в качестве президента, ни в качестве министра и так далее. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду!" - добавил он.

Ранее, как писал УНИАН, Кадыров заявил, что на месте президента РФ Владимира Путина давно присоединил бы Украину.

"Америка Украине ничего хорошего не делает, наоборот, они в своей истории всегда диктовали против России, им нужно государство, чтобы поставить туда свою базу. Если на Украине есть люди, то они должны противостоять этому, а если нет на Украине, то РФ должна принимать меры. Если был бы на месте президента, давно забрал бы Украину, отправил бы туда войска, навел бы порядок", - сказал Кадыров.

Позже в Кремле отметили, что Кадыров при желании может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

"Я хочу напомнить, что основу нашей внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей большой радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", - ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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