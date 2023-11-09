Зеленский отметил, что украинский народ заслуживает быть в Европейском Союзе вместе со всеми свободными народами Европы.

В среду, 8 ноября 2023 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке к переговорному процессу с Европейским Союзом по вступлению. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

"Четкие пункты. Четкие поручения. Мы подойдем к ожидаемым шагам абсолютно подготовленными", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что украинский народ заслуживает быть в Европейском Союзе вместе со всеми свободными народами нашей Европы.

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"И мы все для этого делаем. Я уверен, что нет альтернативы тому, чтобы границы демократической Европы соответствовали границам Европейского Союза. Потому что это и политическая защита для наших общих ценностей, это и экономическая безопасность, это – самое главное – и одна из ключевых гарантий мира и свободы на континенте", – сказал президент.

Глава государства также добавил, что в декабре ожидается решение Европейского совета по переговорам. Он подчеркнул, что Украина свою часть работы выполняет, потому что "это наш топовый приоритет".

Кроме того, президент отметил, что посол ЕС в Украине Катарина Матернова передала ему отчет Еврокомиссии. По его словам, уже состоялись соответствующие совещания с представителями правительства и Верховной Рады относительно тех законопроектов и реформ, которые в основе нашего движения в Евросоюз.

"И надеюсь, что Еврокомиссия как можно быстрее начнет реализацию и своей части совместной работы – оценку соответствия законодательства Украины праву Европейского Союза", – сказал он.

В указе президента "О некоторых мерах по подготовке к переговорному процессу по вступлению Украины в Европейский Союз" предусмотрено, что правительство, в частности, должно обеспечить подготовку и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект Об утверждении новой Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС) с учетом результатов официальной оценки ЕС (скрининга) состояния имплементации права Европейского Союза (acquis ЕС) в национальное законодательство Украины.

Путь Украины в ЕС: последние новости

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что выполнено 90% реформ. Уже в декабре Украина ожидает политического решения от Европейского совета.

Глава представительства Евросоюза в Украине Катарина Матернова считает, что Украина будет продвигаться к членству в ЕС значительно быстрее, чем другие страны. Она надеется увидеть Украину в ЕС "в течение этого десятилетия".

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