Премьер упрекнул Степанову задержкой выплат медикам, в разговор вмешался Аваков

14 апреля Степанов заявил, что средства из Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на доплаты медработникам, приобретение медицинского оборудования и медпрепаратов, которые используются для лечения больных COVID-19.

Во время заседания правительства 13 мая премьер-министр Денис Шмыгаль попросил министра здравоохранения Максима Степанова обеспечить обещанные государством выплаты каждому медику. В разговор вмешался глава МВД Арсен Аваков.

Об этом сообщает Украинская правда.

Отмечается, что правительство хочет от Минздрава большей ответственности по выплате в полном объеме зарплат медикам за март с учетом надбавки в 300%.

«У меня просьба, все-таки ... свойственные функции, не свойственные... Вы как министр – ответственны за отрасль и должны обеспечить выплаты каждому медику. Мы с вами должны обеспечить результат», – обратился Шмыгаль к Степанову.

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На что тот ответил, что не отказывается от этих вещей, я это делаю, но...». Шмыгаль отметил, что все правительство несет за это ответственность, «на контроле оно должно стоять. Лично у вас».

«Больше на контроле, чем у меня, оно не стоит ни у кого. Я каждый день с ними общаюсь», – сказал Степанов.

«В разрезе того, что вы сказали... Максим Владимирович, действующее законодательство предусматривает: если есть невыплаты заработной платы или задержка, - это уголовная ответственность. Поэтому я жду выводов, которые вам поручил господин премьер-министр», – вмешался в разговор Аваков.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Верховная Рада приняла изменения в госбюджет на 2020 год, необходимые для борьбы с COVID-19. 14 апреля Степанов заявил, что средства из Фонда борьбы с COVID-19 пойдут на доплаты медработникам, приобретение медицинского оборудования и медпрепаратов, которые используются для лечения больных COVID-19.

24 апреля Кабинет министров утвердил решение о доплатах медикам, которые лечат больных COVID-19, в размере до 300% заработной платы. 6 мая на заседании правительства в ответ на обвинения в том, что многие медработники не получили обещанные властью доплаты Степанов заявил, что проблема возникла из-за действий областной власти. По его словам, на места была направлена медицинская субвенция за март в размере 905 млн грн. При этом повышенные оклады необходимо было выплатить 5 тыс. 435 медикам, задействованным в борьбе с COVID-19 - на это необходимо 181,661 млн грн. То есть средств хватало, однако местные власти начали искать поводы, чтобы эти деньги не выплачивать. Чиновники, по словам министра, стали пользоваться приказом Минсоцполитики от 2003 года, которым предусмотрены доплаты за фактически отработанное время.

6 мая Зеленский заявил, что главы облгосадминистраций могут быть лишены зарплат или должностей, если в подчиненных им областях медики не получат надбавки за работу с больными COVID-19.

11 мая Степанов заявил, что надбавки к зарплатам медработникам за март полностью выплатили только в Полтавской области.