Израильские авиаперевозчики Arkia и El Al объявили, что увеличат число рейсов из Украины для израильтян, стремящихся вернуться в Израиль из-за угрозы вторжения России в Украину.

В субботу, 12 февраля, вечером, состоялось второе за день совещание правительства Израиля с участием премьер-министра Нафтали Беннета, министра иностранных Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца, посвященное ситуации в Украине. Правительство обратилось ко всем израильтянам, находящимся в настоящее время на территории Украины, с призывом вернуться домой немедленно.

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Израильские авиаперевозчики Arkia и El Al объявили, что увеличат число рейсов из Украины для израильтян, стремящихся вернуться в Израиль из-за угрозы вторжения России в Украину.

Arkia добавила в расписание два рейса: один из Киева в ближайший понедельник, а другой – из Одессы в ближайший вторник. Компания El Al объявила, что в ближайший понедельник добавит еще один рейс из Киева по цене от 200 до 350 долларов.

Министр обороны Бени Ганц поручил ЦАХАЛу подготовиться к сценарию, при котором от него потребуется помощь в эвакуации израильтян с территории Украины.

По оценкам МИДа, в настоящее время на территории Украины находятся 15 тысяч израильтян.

Посольство Израиля в Киеве во главе с послом Михаилом Бродским пока продолжает свою работу в полном объеме. Израильское дипломатическое представительство также будет усилено несколькими сотрудниками для решения неотложных вопросов, таких, как оформление документов для выезда из страны.

Угроза российского вторжения

Как сообщал УНИАН, из-за угрозы военного вторжения России США, Великобритания, Австралия и Германия и ряд других сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников своих посольств или разрешить им добровольно покинуть территорию Украины.

Также ряд стран призвал своих граждан немедленно вернуться домой.

Напомним, 10 февраля президент США Джо Байден предупредил американцев, которые остаются в Украине, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр. Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.