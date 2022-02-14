Мэр Львова призвал помнить - враг сейчас больше всего хочет, чтобы среди украинцев ширились паника и недоверие.

Во Львове провели внеплановое заседание комиссии чрезвычайных ситуаций. Там обсудили план действий города на случай полноценного вторжение России в Украину.

О деталях заседания комиссии сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

Мэр акцентировал, что повестка дня касалась исключительно обеспечения бесперебойной жизнедеятельности города. Речь шла о случаях, когда возникает чрезвычайная ситуация. Он рассказал о решениях, которые приняли в этот день. Однако описал их лишь в общих чертах.

"Они без конкретики, потому что есть вещи, которые надо готовить, но нельзя озвучивать. Это в первую очередь обусловлено нашей с вами безопасностью", - написал Садовый

Он также призвал помнить - враг сейчас больше всего хочет, чтобы среди украинцев ширились паника и недоверие.

"Поэтому мы не можем дать ему ни единого шанса", – подчеркнул мэр Львова.

Что касается принятых решений, то они касаются:

Водоснабжение: горсовету сейчас рассматривают различные возможности автономной подачи воды жителям. Власти города готовятся к угрозе полной остановки работы водопроводной сети.

Медицины: руководителям медучреждений дали задание увеличить объем банка крови, а также обеспечить ее необходимое количество. Это же касается медикаментов, медицинских средств и запаса пищевых продуктов в больницах. В одной из больниц города вскоре обустроят подземную операционную и палату стационарного лечения больных.

Электроэнергии: сейчас работают над обеспечением альтернативных источников питания для функционирования стратегических предприятий города.

Коммуникация и оповещение: город разрабатывает альтернативные пути коммуникации с населением. Речь идет о ситуации, когда традиционные средства связи будут отключенными или исчезнет электроэнергия.

Ранее, как писал УНИАН, в Киеве утвердили план эвакуации населения на случай вторжения России на территорию Украины.

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