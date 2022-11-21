Задержанную подозревают в нанесении госпредприятию убытков в 6,5 миллионов гривень.

Из Германии в Украину экстрадировали одну из подозреваемых по делу о нанесении государственному предприятию "Госинформюст" 6,5 млн грн убытков.

Как рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), подозреваемая около пяти лет находилась в международном розыске и 28 мая этого года была задержана компетентными органами ФРГ.

"САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины добились экстрадиции в Украину одной из подозреваемых по делу о злоупотреблениях при закупке программного обеспечения Trueconfserver, которые нанесли государственному предприятию "Госинформюст" почти 6,5 млн грн убытков", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что по результатам экстрадиционной процедуры федеральное ведомство юстиции ФРГ удовлетворило запрос украинской стороны о выдаче подозреваемой.

19 ноября ВАКС применил к бывшему директору частной компании, которая "выступала пособником в совершении преступления", меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 496,2 тыс. грн залога.

Напоминается, что в конце 2013 - начале 2014 годов один из руководителей ГП "Госинформюст" обеспечил заключение и исполнение договора на закупку программного обеспечения Trueconfserver с подконтрольным ему же предприятием. Несмотря на то, что стоимость услуг была существенно завышена, а часть договора вообще не выполнена, ГП "Госинформюст" перечислило подрядчику средства, что нанесло предприятию почти 6,5 млн грн убытков.

Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

"С учетом того, что директор ООО скрывалась от следствия, материалы в отношении нее были выделены в отдельное производство. Обвинительный акт в отношении других лиц, причастных к организации и реализации преступной схемы, находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде", - сообщает САП.

Расследование САП дела"Роттердам+"

Как сообщал УНИАН, в сентябре этого года новый руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко отменил постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам+". Также изменена группа прокуроров по этому делу "из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования".

В октябре НАБУ и САП сообщили о подозрении 15 лицам, причастным к внедрению и действию так называемой формулы "Роттердам+", из-за которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 гг.

По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам+", заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно - на транспортировку угля национального производителя в тепловые электростанции из порта в Роттердаме. В результате, как считают НАБУ и САП, конечные потребители в течение 2016-2019 гг. переплатили более 39 млрд грн, что подтверждается заключением эксперта.

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