В НАБУ добавили, что это второй эпизод масштабного расследования.

26 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 15 лицам, причастным к внедрению и действию так называемой формулы "Роттердам+", из-за которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 гг.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

НАБУ отчитывается, что это второй эпизод масштабного расследования антикоррупционных органов. Расследование первого, по подозрению шести человек, – в отношении незаконной переплаты более 19 млрд грн в течение 2016-2017 годов – завершили в сентябре 2022 года.

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Сейчас круг подозреваемых в новом эпизоде включает:

2 бывших глав Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);

6 бывших членов НКРЭКУ;

3 действующих членов НКРЭКУ;

1 и 1 бывшего работника НКРЭКУ;

1 и 1 бывшего чиновника группы частных теплогенерирующих компаний.

"Шестеро из этих лиц, которые, по версии следствия, осознанно приняли участие в преступлении, получили новые подозрения по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Действия членов НКРЭКУ, которые, не разобравшись голосовали за утверждение так называемой формулы "Роттердам+", квалифицировали по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Следствие считает, что они ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности, что повлекло тяжкие последствия государственным и общественным интересам", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам+", заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно - на транспортировку угля национального производителя в тепловые электростанции из порта в Роттердаме. В результате, как считают НАБУ и САП, конечные потребители в течение 2016-2019 гг. переплатили более 39 млрд грн, что подтверждается заключением эксперта.

Там заверили, что следствие имеет доказательства, что принять такую формулу вычисления НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в итоге и получили сверхприбыли.

Дело "Роттердам+": что известно

8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шестерым лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, среди подозреваемых – бывший глава Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк и экс-заместитель начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимир Бутовский.

Действия всех шести человек квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество. Вовк объявлен в международный розыск.

В ноябре 2019 года ВАКС заочно арестовал Вовка и Бутовского, который также скрывается от следствия.

27 августа 2020 года САП закрыла производство по делу "Роттердам+" в отношении подозреваемых из-за недостаточных доказательств для установления их вины.

В октябре 2020 года Высший антикоррупционный суд возобновил следствие по делу "Роттердам+", впервые закрытое прокурором САП Виталием Пономаренко.

21 января 2021 года прокурор Пономаренко во второй раз закрыл дело "Роттердам+". Впоследствии расследование дела возобновили.

9 апреля прокурор в третий раз закрыл дело " Роттердам+". Однако позже его решение отменил и. о. главы САП Максим Грищук.

В НАБУ неоднократно призывали тогдашнего генерального прокурора Ирину Венедиктову сменить прокурора.

5 мая Венедиктова сменила старшего группы прокуроров и назначила на эту должность Дениса Демкива.

20 мая Демков в четвертый раз закрыл дело " Роттердам+".

13 октября 2021 г. Высший антикоррупционный суд отказался возобновлять в очередной раз закрытое дело "Роттердам+".

22 сентября руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко отменил постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам+".