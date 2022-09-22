Также изменена группа прокуроров по этому делу "из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования".

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко отменил постановление о закрытии так называемого дела "Роттердам+".

Как сообщили в САП, постановление отменено как незаконное и необоснованное.

Одновременно с этим глава Антикоррупционной прокуратуры полностью сменил группу прокуроров по этому делу "из-за неэффективного осуществления надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования".

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"Такие решение принято по результатам изучения материалов дела, тщательного исследования выводов прокуроров при закрытии этого уголовного производства и по результатам проведения совещания с участием прокуроров и детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, которые осуществляли досудебное расследование. Руководитель САП обнаружил многочисленные несогласованности в выводах и аргументации прокурора во время закрытия этого дела, неполноту исследования материалов дела прокурором, несоответствие выводов прокурора фактическим обстоятельствам уголовного производства", - говорится в сообщении.

В САП отметили, что дальнейшие решения по этому делу будет принимать уже обновленный состав прокуроров в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса.

При этом указано, что 21 сентября 2022 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда завершила рассмотрение апелляционной жалобы на определение следственного судьи ВАКС от 13 октября 2021 года об отказе в удовлетворении жалобы на решение о закрытии уголовного производства.

По результатам рассмотрения коллегия суда частично отменила постановление следственного судьи и закрыла производство по жалобам представителей АО "Никопольский завод ферросплавов№ и АО "Запорожский завод ферросплавов" на постановление прокурора САП о закрытии уголовного производства от 24 марта 2017 года.

"САП ожидает полный текст указанного решения суда. Правовая позиция суда, изложенная в полном тексте решения, будет учтена при дальнейшем осуществлении досудебного расследования и принятии решений по делу. Одновременно с этим незаконность и необоснованность решения прокурора о закрытии этого производства не вызывает у руководителя САП никаких сомнений", - говорится в сообщении САП.

Дело "Роттердам+" - что известно

8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шестерым лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии был нанесен ущерб на сумму 18,87 миллиарда гривен.

По данным НАБУ, среди подозреваемых – бывший глава Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк и экс-заместитель начальника управления энергорынка НКРЕКП Владимир Бутовский.

Действия всех шести человек квалифицированы по части 2 статьи 364 "Злоупотребление служебным положением" Уголовного кодекса Украины, а представителям частных компаний инкриминируют пособничество. Вовка объявлен в международный розыск.

В ноябре 2019 года ВАКС заочно арестовал Вовка и Бутовского, который также скрывается от следствия.

27 августа 2020 года САП закрыла производство по делу "Роттердам+" в части в отношении подозреваемых из-за недостаточных доказательств для установления их вины.

В октябре того же года Высший антикоррупционный суд возобновил следствие по делу "Роттердам+", впервые закрытое прокурором САП Виталием Пономаренко.

21 января 2021 года прокурор Пономаренко во второй раз закрыл дело " Роттердам+". Впоследствии расследование дела возобновили.

9 апреля прокурор в третий раз закрыл дело " Роттердам+", но позже его решение отменил и. о. главы САП Максим Грищук.

В НАБУ неоднократно призывали тогдашнего генерального прокурора Ирину Венедиктову сменить прокурора. 5 мая Венедиктова сменила старшего группы прокуроров и назначила на эту должность Дениса Демкива.

20 мая Демков в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+".

13 октября 2021 года Высший антикоррупционный суд отказался возобновлять в очередной раз закрытое дело "Роттердам+".

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