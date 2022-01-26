Правительство Италии готово более активно присоединиться к решению ситуации, которая возникла в связи с обострением на украинско-российской границе.

Италия активно будет участвовать в усилении восточных рубежей стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) на фоне наращивания войск Российской Федерации у границ Украины.

Как сообщает посольство Украины в Италии в социальной сети Facebook, 26 января министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини сообщил, что итальянское правительство готово более активно присоединиться к решению ситуации, которая возникла в связи с обострением на украинско-российской границе.

"Учитывая последние события, НАТО решило усилить свой восточный фланг и Италия будет принимать в этом процессе активную роль", - сообщил министр.

В частности, Гуэрини отметил, что современными итальянскими самолетами была усилена авиационная база НАТО в Румынии, которая находится почти на границе с Украиной.

Кроме этого, министр сообщил, что командованием НАТО подготовлен специальный план на случай обострения ситуации на российско-украинской границе при участии итальянских военнослужащих, и в случае, если в ближайшее время кризис не завершится, Италия готова направить дополнительные силы в восточно-европейский регион.

При этом министр отметил, что никто не заинтересован в эскалации ситуации, а значит, приоритетом остается конструктивный диалог. "При этом подчеркиваю, что любая агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", - отметил Гуэрини.

Читайте такжеСША в рамках военной помощи прислали Украине JavelinКак сообщал УНИАН, 24 января стало известно, что страны-члены НАТО приводят силы в режим боевой готовности и присылают дополнительные корабли и реактивные истребители с целью усиления сил на восточном рубеже НАТО в Европе, поскольку Россия продолжает военное наращивание в Украине и у ее границ.

В 2014 году после аннексии Россией Крыма и начала войны на Донбассе в НАТО решили создать и разместить четыре батальона на восточных рубежах Альянса в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Также сейчас в НАТО изучают возможность создания боевых групп в юго-восточной части Альянса, в частности в Болгарии, Румынии и Турции.

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