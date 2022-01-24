В то же время, никакого решения еще не принято.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что в Альянсе изучают возможность создания боевых групп в юго-восточной части Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пекка Хаависто в Брюсселе.

В частности, у него спросили, есть ли планы разместить больше сил стран-членов НАТО в Болгарии, Румынии и Турции.

"Мы изучаем возможность еще больше усилить наше присутствие также на южном востоке Альянса. И мы тоже рассматриваем возможность создания боевых групп, не только в Балтийском регионе и Польше, но и также в восточной части Альянса. Но никакого решения еще не принято. Мы сделаем оценку и примем решение, когда наступит надлежащее время", - подчеркнул Столтенберг.

Он заявил, что в НАТО постоянно оценивают текущие риски.

"Мы постоянно обмениваемся информацией среди союзников и мы усилили наш потенциал по сбору информации. Одна из причин, почему мы увеличили присутствие в регионе Черного моря, заключается в том, чтобы иметь возможность отслеживать и мониторить ситуацию очень внимательно, собрать больше информации", - сказал Столтенберг.

Кроме того, как сказал генеральный секретарь, усиленное присутствие в восточной части Альянса, и особенно в регионе Черного моря еще обусловлено тем, чтобы отреагировать на любую ситуацию, которая будет требовать ответа от стран-членов НАТО.

Он считает такие шаги целесообразными, и добавил, что НАТО это делает с оборонительной целью.

"Присутствие НАТО никоим образом не грозит, поскольку это очень ограниченное присутствие в сравнении со значительным военным наращиванием России в Украине и около нее", - заявил Столтенберг, и отметил, что присутствие стран-членов НАТО в регионе посылает очень сильный сигнал единства и решимости защищать все страны-члены Альянса.

Читайте такжеНАТО перебрасывает истребители и корабли в Восточную Европу из-за РФНапомним, в 2014 году после аннексии Россией Крыма и начала войны на Донбассе в НАТО решили создать и разместить четыре батальона на восточных рубежах Альянса в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Сегодня, 24 января, стало известно, что страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) приводят силы в режим боевой готовности и присылают дополнительные корабли и реактивные истребители с целью усиления сил на восточном рубеже НАТО в Европе, поскольку Россия продолжает военное наращивание в Украине и у ее границ.

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