Арахамия отметил, что Лерос может оставаться внефракционным депутатом.

Председатель фракции " Слуга народа "Давид Арахамия отмечает, что решением об исключении из фракции народному депутату Гео Леросу "помогли не потерять мандат".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"У него (Лероса - УНИАН) был личный конфликт с главой офиса президента, мы к этому как фракция относились абсолютно нейтрально... Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, и говоришь, что "мне президент не нравится, я не хочу с президентом, я критикую его программу, его действия и все остальное", - это нормальный процесс, когда человек скажет, что "мне не нравится здесь находиться - в партии президента - я пойду к другой партии", - сказал Арахамия.

Он напомнил, что Лерос прошел в парламент по спискам партии.

"Если бы он самостоятельно написал заявление, он бы потерял мандат. Поэтому, мы ему фактически помогли не потерять мандат, исключили его из фракции. Пусть остается внефракционным или имеет право заходить в любую другую фракцию", - добавил Арахамия.

Речь Лероса в Верховной Раде с жесткой критикой Зеленского и Ермака

1 сентября на заседании парламента Лерос в очередной раз раскритиковал деятельность руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он подчеркнул, что сегодня Украина "движется в пропасть", нет никакой стратегии развития государства. "Именно Ермак по телефону раздает указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на государственные должности и кого увольнять", - сказал депутат.

Лерос также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за кадровую политику, за невыполнение предвыборных обещаний и отметил, что "именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю Украину".

Что предшествовало речи Лероса в Раде

31 августа, выступая на съезде партии "Слуга народа" Зеленский отметил, что монобольшинство в парламенте существует, и что много сделано для развития Украины.

В то же время он добавил, что в деятельности провластной фракции были ошибки. "Но они признаются и действительно исправляются... да, некоторые люди, к сожалению, забыли, как они сюда попали и для чего. Они микробы, они бактерии в здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало, и они слабы. Я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху, и даже их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена", - сказал президент.

Быстрая реакция "Слуги народа": исключение Лероса из фракции

1 сентября народный депутат от "СН" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что во фракции "Слуга народа" собирают подписи за исключение из рядов фракции депутата Гео Лероса.

Вечером 1 сентября в "Слуге народа" сообщили о решении об исключении Лероса из фракции по результатам сбора подписей.

Согласно законодательству, для исключения народного депутата из фракции необходимо провести голосование среди депутатов-членов фракции, а сбор подписей за исключение депутата из рядов фракции не предусмотрен.

Гео Лерос и "пленки Ермака"

29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос в Facebook опубликовал несколько видео, где, как он утверждает, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак - якобы ведет переговоры о назначении на государственные должности.

30 марта заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий по обращению Лероса зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении на должности в органы госвласти - по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

В то же время Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту «незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК Украины».

14 июля в СБУ заявили о задержании одного из фигурантов дела о "пленках Ермака".

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Автор: Таня Поляковская