Первая леди Украины Елена Зеленская написала эссе для Галифакского форума по безопасности.

Если Украина перестанет сопротивляться российскому агрессору, война не остановится, а распространится по миру.

Об этом в своем эссе для Галифакского форума безопасности написала первая леди Украины Елена Зеленская, отметив, что война России против нашего государства - это война в глобальном мире, нападение на все международные договоренности, на права человека, сообщает интернет-представительство президента Украины.

"Поэтому вопрос: "Что вы думаете о том, что люди в мире устали читать новости о войне в Украине?", который я слишком часто слышу в интервью международной прессе, вводит меня в ступор. Если украинский солдат несмотря на яростное противодействие врага и потерю собратьев не устал освобождать украинскую землю, если украинцы несмотря на горе и слезы не устали защищать своих детей и их будущее, то как люди где-то в безопасной стране могут устать листать ленту новостей? И если "устанет" Украина, война не остановится. Она просто пойдет дальше", - подчеркнула Елена Зеленская.

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Первая леди сравнила российское нападение с глобальным загрязнением или эпидемией – вовремя не остановленное, оно так же может пойти дальше и охватить другие страны.

"Другой вопрос, который мне также часто задают: "Так чего еще Украина хочет от мира, других стран?" При всей глубокой признательности тем, кто нам помогает, думаю, пора изменить фокус этого вопроса. Не "чего хочет Украина?", а "чего хочет мир и каждый его житель?". Хочет ли он, чтобы агрессор остался безнаказанным и продолжал? Хочет ли такого нового мирового порядка? Потому что империя не остановится. Ее нужно остановить. И именно это сейчас делает Украина. Итак, чего мы хотим? Чтобы об этом знали", – резюмировала первая леди.

Галифакский форум

Основанный в 2009 году, флагманский форум по международной безопасности в Галифаксе (Новая Шотландия, Канада) известен как крупнейшая в мире конференция по безопасности для демократических стран. Ежегодный форум привлекает внимание многих высокопоставленных должностных лиц, принимающих решения, в том числе старших офицеров, правительственных чиновников, членов Сената США и мировых лидеров отрасли, а также ведущих журналистов, стратегов и защитников прав человека со всего мира.

Война в Украине

18 ноября 2023 года министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что самолеты не изменят ход войны в Украине. Он также подчеркнул, что у Украины никогда не будет так много солдат, как в России. Певкур убежден, что ключевой вопрос в том, сколько вооружения союзники могут предоставить Украине и сколько она его может принять.

Потери оккупантов в ноябре могут стать рекордными. Военный аналитик Александр Коваленко, анализируя потери России с начала месяца, Коваленко отметил сокращение в атаках механизированной компоненты и явный дисбаланс между потерями в живой силе и технике.

18 ноября 2023 года потери РФ на украинском фронте пересекли новую "тысячную" границу и составили 317 380 оккупантов. При этом за сутки ВСУ "отменинусовали" 620 солдат РФ.

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