Министр обороны Эстонии Ханно Певкур убежден, что оценивать, какое оружие сейчас нужно украинским защитникам, должен Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Украинской армии сейчас нужно любое вооружение, однако нужно понимать, что самолеты одни не изменят ход войны.

Такое заявление сделал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, отметив при этом, что оценивать, какое оружие сейчас нужно украинским защитникам, должен Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, сообщает РБК-Украина.

"В целом ВСУ нужно любое оружие… нужны, в первую очередь, боеприпасы для большой дальности, боеприпасы для различных видов ракетных систем и так далее. Самолеты важны, но самолеты одни не изменят ход войны. В конце концов, вам нужна армия, которая контролирует территорию. И освобождает ее, потому что только с самолетами вы не заберете обратно территорию", - подчеркнул глава эстонского Минобороны.

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Также министр напомнил, что всего 50 стран соглашаются предоставлять Украине оружие для войны с Россией.

"По сути, 20% всей планеты борются за ценности демократического мира… все еще есть много стран, которые не заняли ничью позицию в этом конфликте", - рассказал Певкур.

Война в Украине

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур убежден, что ключевой вопрос в том, сколько вооружения союзники могут предоставить Украине и сколько она его может принять. По его словам, у Украины никогда не будет так много солдат, как у России.

Потери оккупантов в ноябре могут стать рекордными. Военный аналитик Александр Коваленко зявил, что количество уничтоженных оккупантов увеличивается немыслимыми темпами и за треть ноября их число уже больше, чем за некоторые предыдущие месяцы.

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