Министр обороны Эстонии Ханно Певкур убежден, что ключевой вопрос в том, сколько вооружения союзники могут предоставить Украине и сколько она его может принять.

Армия Украины является чемпионом мира по комбинированию разных образцов вооружения и больше адаптирована к войне, чем армия РФ.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, отметив при этом, что такое преимущество является путём к успеху в войне, однако важно понимать, что у Украины никогда не будет столь много солдат на поле боя, как у России, сообщает "РБК-Украина".

"Это означает, что украинские военные должны быть лучше оснащены, лучше подготовлены и иметь лучшую мотивацию….Это три ключевых темы для победы и, возможно, формула победы в этой войне. Я искренне верю, что мы не должны сосредотачиваться на том, на что надеется Россия", - подчеркнул он.

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По его мнению, ключевой вопрос в том, сколько вооружения союзники могут предоставить Украине и сколько она его может принять.

"Я также говорил, что украинская армия является чемпионом мира по комбинированию различных образцов вооружения - у вас много военной техники, и вы должны адаптироваться для ее использования", - сказал Певкур.

Он отметил, что украинская армия показывает пример адаптации и обучения использованию нового вооружения.

"Во время войны украинская армия показала, что она способна адаптироваться… Если сравнить украинского солдата, обученного в западных странах, с российским заключенным, то, очевидно, у вас качество подготовки лучше", - говорит он.

Ситуация на фронте

18 ноября 2023 года сообщалось о том, что РФ имитирует большое наступление. Наиболее опасной зоной остается Авдеевка. Россия усилила штурмы на некоторых участках.

На самые горячие участки фронта распределят более двух тысяч украинских БпЛА. Среди них - коптеры и БПЛА самолетного типа: разведывательные, камикадзе, многоразовые бомберы.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на юге и раздоре между оккупантами на левобережье. В ВСУ отмечают, что внутренний раздор во вражеском войске нам на руку.

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