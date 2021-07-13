Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Александра Тупицкого, который требует от Конституционного Суд Украины выплатить ему почти миллион гривень.

Об этом сообщается на сайте Окружного админсуда Киева.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску Александра Тупицкого в Конституционный Суд Украины. Среди требований иска – признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения перед истцом задолженности, возникшей по невыплате ему в полном объеме вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года и обязать КСУ выплатить ее. Истец считает, что выплата ему вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции Украины, Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" и просит Окружной административный суд города Киева обязать КСУ уплатить ему более 900 тыс. грн", - сказано в сообщении.

Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

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28 декабря 2020 года Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Тупицкий оспаривал этот указ в Верховном суде. 26 февраля 2021 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС еще на месяц. 4 марта Тупицкий подал в Верховный суд еще один иск об отмене указа президента об отстранении его от должности судьи КС.

27 марта 2021 года Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Президент назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины".

Тупицкий и Касминин также обжаловали этот указ.

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Автор: Дмитрий Хилюк