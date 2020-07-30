Трех экс-чиновников ВСУ подозревают в злоупотреблениях на 37 миллионов гривень

Им инкриминируют аферу во время приема работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка Николаевской области.

Детективы Национального бюро расследования сообщили о подозрении трем бывшим должностным лицам Вооруженных сил и двум представителям частного общества, из-за злоупотреблений которых при обустройстве военного полигона "Широкий лан" государству причинен ущерб на сумму свыше 37 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствием установлено, что в 2017-2018 годах начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ, начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов и начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ в сговоре с представителями частного общества, а именно его директором и бенефициарным владельцем, организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка Николаевской области.

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"Несмотря на то, что работы по обустройству полевого лагеря фактически не были выполнены, должностные лица ВСУ все же "помогли" в перечислении на счета компании средств. Как следствие, государству был причинен ущерб на сумму свыше 37 млн грн, что подтверждается заключением Государственной аудиторской службы и проведенными по делу экспертизами", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день бывшим служащим ВСУ и двум представителям частного общества инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Вместе с тем, досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного преступления, добавили в прокуратуре.

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